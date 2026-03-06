Украинцы назвали главное предназначение женщины: опрос поразил стереотипом

Социологическое исследование Rating Lab показало, как украинцы относятся к традиционным гендерным ролям, семейным обязанностям и партнерским отношениям.

Главное предназначение мужчины и девушки

По результатам опроса, 41% украинцев согласны с утверждением, что главное призвание женщины в жизни — родить детей. В то же время, 57% респондентов не поддерживают это мнение.

Исследование также показало, что 69% опрошенных считают, что мужчина должен полностью обеспечивать семью.

При этом большинство украинцев не поддерживают другие традиционные стереотипы. В частности, 65% не соглашаются с тезисом, что успешная карьера важнее для мужчины, а 69% исключают мнение, что женщина должна слушаться мужчины или нести большую ответственность за нежелательную беременность.

Социологи также отмечают, что в последние десять лет поддержка традиционных гендерных представлений постепенно уменьшается.

Менее всего подобные стереотипы поддерживает молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. А старшие возрастные группы, в том числе люди старше 51 года, чаще придерживаются традиционных взглядов.

Опрос также показал, что во многих семьях все чаще используется партнерское распределение обязанностей. Чаще поровну распределяют управление семейным бюджетом, инициирование сексуальных отношений, управление семьей и воспитание детей.

В то же время часть домашних обязанностей и дальше чаще возлагается на женщин — в частности, приготовление пищи, ведение домашнего хозяйства и организация семейного отдыха.

Мужчинам, в свою очередь, чаще отводят роль основного кормильца семьи. В частности, 80% мужчин и 74% женщин в возрасте 18–35 лет считают заработок прежде всего обязанностью мужчины.

