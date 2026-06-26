Україна зробила заяву щодо Білорусі: у Києві відповіли, чи чекають нового удару з півночі

Україна наразі не бачить ознак того, що Білорусь планує безпосередньо вступити у війну на боці Росії. Водночас українські спецслужби продовжують у посиленому режимі контролювати ситуацію вздовж спільного кордону та аналізують будь-які зміни, які можуть свідчити про потенційну загрозу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після церемонії підняття кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС.

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

За словами глави дипломатичного відомства, Київ виходить із того, що Мінськ не має наміру втягуватися у бойові дії проти України. Однак у разі будь-яких агресивних кроків реакція української сторони буде негайною та дзеркальною.

Андрій Сибіга також повідомив, що Україна отримала дипломатичну ноту від білоруської сторони через посольство в Мінську. Документ містив пропозицію щодо запровадження спеціального режиму відвідування прикордонної території. Водночас білоруська сторона, за словами міністра, посилалася на нормативні акти, які вже втратили чинність. Саме тому Державна прикордонна служба України офіційно повідомила про відсутність зацікавленості в такій ініціативі.

Міністр наголосив, що українські розвідувальні структури постійно аналізують ситуацію в Білорусі. Під особливим контролем перебувають зміни у військовому законодавстві, реорганізація військових округів, нарощування чисельності військ біля українського кордону, а також можливі спільні навчання чи інші заходи за участю російських підрозділів.

Окремо Сибіга нагадав про попередження, яке раніше озвучив президент Володимир Зеленський на адресу білоруського керівництва. За словами міністра, у Мінську добре розуміють, що подібні заяви глави держави не є формальністю, а Україна готова жорстко реагувати на будь-які загрози своїй безпеці.

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