Украина сделала заявление относительно Беларуси: в Киеве ответили, ждут ли нового удара с севера

Украина пока не видит признаков того, что Беларусь планирует напрямую вступить в войну на стороне России. В то же время, украинские спецслужбы продолжают в усиленном режиме контролировать ситуацию вдоль общей границы и анализируют любые изменения, которые могут свидетельствовать о потенциальной угрозе. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после церемонии поднятия крымскотатарского флага у здания МИД.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

По словам главы дипломатического ведомства, Киев исходит из того, что Минск не намерен вовлекаться в боевые действия против Украины. Однако в случае каких-либо агрессивных шагов реакция украинской стороны будет немедленной и зеркальной.

Андрей Сибига также сообщил, что Украина получила дипломатическую ноту от белорусской стороны из-за посольства в Минске. Документ содержал предложение о введении специального режима посещения приграничной территории. В то же время белорусская сторона, по словам министра, ссылалась на уже утратившие силу нормативные акты. Именно поэтому Государственная пограничная служба официально сообщила об отсутствии заинтересованности в такой инициативе.

Министр подчеркнул, что украинские разведывательные структуры постоянно анализируют ситуацию в Беларуси. Под особым контролем находятся изменения в военном законодательстве, реорганизация военных округов, наращивание численности войск на границе, а также возможные совместные учения или другие мероприятия с участием российских подразделений.

Отдельно Сибига напомнил о предупреждении, ранее озвученном президентом Владимиром Зеленским в адрес белорусского руководства. По словам министра, в Минске хорошо понимают, что подобные заявления главы государства не формальность, а Украина готова жестко реагировать на любые угрозы своей безопасности.

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