Україна буде бити по центрах ухвалення рішень у Білорусі: у ЗСУ приголомшили ультиматумом

Україна може отримати законні підстави для ударів по центрах ухвалення рішень на території Білорусі, якщо білоруські війська безпосередньо долучаться до війни на боці Росії. Таку думку висловив заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Костянтин Немічев в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, українські Сили оборони повністю підготувалися до можливих загроз із північного напрямку. Він запевнив, що оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю укріплені, а військові готові оперативно реагувати на будь-які спроби прориву.

Немічев наголосив, що у разі спільного наступу російських і білоруських військ колони техніки стануть ціллю для українських безпілотників та підрозділів піхоти ще на підступах до кордону. Після цього, за його словами, Україна матиме підстави для ураження центрів ухвалення рішень у Білорусі.

Військовий також висловив переконання, що Олександр Лукашенко усвідомлює ризики прямого вступу у війну, тому досі уникає такого кроку. Крім того, він вважає повторення сценарію початку 2022 року, коли російські війська наступали через територію Білорусі на Київщину та Чернігівщину, малоймовірним. На його думку, сучасні засоби ураження не дозволять великим колонам техніки безперешкодно просуватися.

Водночас Немічев зазначив, що наразі ознак масштабної загрози для великих українських міст із боку Білорусі немає. Однак він не виключив локальних провокацій або спроб проникнення в прикордонні райони та наголосив, що навіть після завершення війни Росія разом із союзниками може продовжувати нарощувати військову активність поблизу українських кордонів.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу українського кордону під впливом Росії. За його словами, йдеться про будівництво нових військових доріг, баз для зберігання озброєння та пально-мастильних матеріалів, які можуть використовуватися для забезпечення російських військових операцій.