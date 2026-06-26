Украина будет бить по центрам принятия решений в Беларуси: в ВСУ ошеломили ультиматумом

Украина может получить законные основания для ударов по центрам принятия решений на территории Беларуси, если белорусские войска напрямую присоединятся к войне на стороне России. Такое мнение высказал заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Константин Немичев в интервью РБК-Украина.

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По его словам, украинские Силы обороны полностью подготовились к возможным угрозам с северного направления. Он заверил, что оборонные рубежи на границе с Беларусью укреплены, а военные готовы оперативно реагировать на попытки прорыва.

Немичев подчеркнул, что в случае совместного наступления российских и белорусских войск колонны техники станут целью украинских беспилотников и подразделений пехоты еще на подступах к границе. После этого, по его словам, у Украины будут основания для поражения центров принятия решений в Беларуси.

Военный также убежден, что Александр Лукашенко осознает риски прямого вступления в войну, поэтому до сих пор избегает такого шага. Кроме того, он считает повторение сценария начала 2022 года, когда российские войска наступали через территорию Беларуси на Киевщину и Черниговщину, маловероятным. По его мнению, современные средства поражения не позволят большим колоннам техники беспрепятственно продвигаться.

В то же время, Немичев отметил, что пока признаков масштабной угрозы для крупных украинских городов со стороны Беларуси нет. Однако он не исключил локальных провокаций или попыток проникновения в приграничные районы и подчеркнул, что даже после завершения войны Россия вместе с союзниками может продолжать наращивать военную активность вблизи украинских границ.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает строить военную инфраструктуру вблизи украинской границы под влиянием России. По его словам, речь идет о строительстве новых военных дорог, баз для хранения вооружения и горюче-смазочных материалов, которые могут использоваться для обеспечения российских военных операций.