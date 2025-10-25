logo_ukra

Україна знову переходить на зимовий час: о котрій це станеться
НОВИНИ

Україна знову переходить на зимовий час: о котрій це станеться

Традиційно годинник переказує в останню неділю жовтня

25 жовтня 2025, 11:55
Автор:
Кравцев Сергей

У ніч із 25-го на 26 жовтня наша країна вкотре переходить на зимовий час, згідно з постановою Кабміну №509 від 13 травня 1996 року.

Україна знову переходить на зимовий час: о котрій це станеться

Переведення годинника на зимовий час. Фото: із відкритих джерел

Переведення годинника традиційно відбувається в ніч з останньої суботи жовтня на неділю. Для цього о 4.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад. На сучасних гаджетах це відбувається автоматично.

У липні 2024 року народні обранці підтримали у другому читанні закон, який передбачає скасування переведення годинників на літній час. 21 серпня закон направили на підпис главі української держави Володимиру Зеленському.

Автором проекту закону став нинішній речник українського парламенту Руслан Стефанчук. Він подав його у 2020 році, коли був віце-спікером. Тоді документ проголосували у першому читанні. Розгляд відбувся на початку березня 2021 року – за кілька тижнів до переходу на літній час, але загалом закон не проголосували та повернули на доопрацювання та повторне друге читання.

Руслан Стефанчук повернувся до ідеї скасувати переклад і залишитися жити за зимовим, за його словами, природним для України часом, після того, як став новим головою Ради.

"Існувала думка, що переведення годинників економить електроенергію. Але поки що відсутні жодні розрахунки, які б доводили, що ми маємо економію електроенергії при сезонному переведенні стрілок годинника", — заявляв спікер.

Крім того, за його словами, лікарі та вчені вважають, що сезонний переведення стрілок годинника негативно позначається на самопочутті людей — порушенні біоритмів, виникають труднощі зі сном, роздратування та зниження концентрації. Він зазначив, що парламент "почув ці аргументи".

24 вересня 2024 року українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський все ж таки відмовився підписувати закон.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи переводитимуть годинники на зимовий час в Україні: відповідь Зеленського.




