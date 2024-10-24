Будут ли переводить часы на зимнее время в Украине: ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский не подписал законопроект, который должен отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Это означает, что уже в это воскресенье, 27 октября, Украина снова перейдет на зимнее время, и стрелки часов придется перевести на час назад. Об этом сообщило издание BBC со ссылкой на собственные источники.

Украина на этой неделе переходит на зимнее время. фото: freepik.com

Этот законопроект №4201 был одобрен Верховной Радой еще 16 июля, а в августе был направлен на подпись президенту. Основная идея закона — раз перевести часы на зимнее время и больше этого не делать, оставляя постоянное зимнее время. Автором инициативы является спикер парламента Руслан Стефанчук.

Однако, как стало известно, президент решил не подписывать этот законопроект, и официальных объяснений этого решения пока нет. По словам источника из его команды, подписание документа не планируется, и потому смена времени в Украине будет оставаться.

Вопрос об отмене перевода часов вызвал много дискуссий, ведь такой шаг может повлиять на повседневную жизнь украинцев. Отмену перевода времени обсуждали из-за его возможного влияния на здоровье людей, рабочий ритм и экономику страны.

Несмотря на поддержку законопроекта депутатами, изменения пока не будут реализованы. Таким образом, уже в это воскресенье страна снова переведет часы на зимнее время. Это традиционный перевод времени, который происходит ежегодно в последнее воскресенье октября.

Читайте на портале "Комментарии" - Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием ветировать закон об отмене перевода часов на летнее время собрала необходимые 25 тысяч подписей. Это значит, что теперь Президент обязан рассмотреть обращение граждан и принять решение.

