Украина вновь переходит на зимнее время: во сколько это произойдет

В ночь с 25-го на 26 октября наша страна в очередной раз переходит на зимнее время, согласно постановлению Кабмина №509 от 13 мая 1996 года.

Перевод часов традиционно проходит в ночь с последней субботы октября на воскресенье. Для этого в 4.00 стрелки часов необходимо перевести на один час назад. На современных гаджетах это происходит автоматически.

В июле 2024 года народные избранники поддержали во втором чтении закон, предусматривающий отмену перевода часов на летнее время. 21 августа закон направили на подпись главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Автором проекта закона стал нынешний спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он подал его в 2020 году, когда был вице-спикером. Тогда документ проголосовали в первом чтении. Рассмотрение состоялось в начале марта 2021 года – за несколько недель до перехода на летнее время, но в целом закон не проголосовали и вернули на доработку и повторное второе чтение.

Руслан Стефанчук вернулся к идее отменить перевод и остаться жить по зимнему, по его словам, естественному для Украины времени, после того как стал новым председателем Рады.

"Существовало мнение, что перевод часов экономит электроэнергию. Но пока отсутствуют никакие расчеты, которые бы доказывали, что мы имеем экономию электроэнергии при сезонном переводе стрелок часов", — заявлял спикер.

Кроме того, по его словам, врачи и ученые считают, что сезонный перевод стрелок часов негативно сказывается на самочувствии людей — нарушении биоритмов, возникают трудности со сном, раздражение и снижение концентрации. Он отметил, что парламент "услышал эти аргументы".

24 сентября 2024 года украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский все же отказался подписывать закон.

