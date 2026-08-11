Україна запасла газ, але чи буде чим опалювати будинки: які ризики

Україна готується до чергової складної зими в умовах війни, коли стабільність газопостачання залежатиме не лише від обсягів сховищ, а й від можливості оперативно імпортувати ресурс у разі дефіциту чи нових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі. Чи достатньо сьогодні Україна готується до можливого дефіциту газу взимку та наскільки надійні плани щодо його імпорту? Які першочергові кроки має зробити уряд уже зараз, щоб гарантовано пройти зиму навіть за сценарієм масованих атак РФ на газову та енергетичну інфраструктуру? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Запаси газу в Україні

Цього року у нас справді значні запаси газу

Голова Союзу споживачів комунальних послуг, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА Олег Попенко зазначив, якщо ми говоримо про підготовку України до чергової складної зими в умовах війни, то насамперед ми маємо відштовхуватися від наявності газу в наших газових сховищах.

"Наскільки ми зараз у дефіциті, наскільки у нас дефіцит газу? Це питання порівняльне. Поясню чому. Тому що, якщо ми порівняємо з періодом минулого року, наприклад, як ми говоримо про Євросоюз, що в Євросоюзі найнижчі запаси газу за останні п'ять років, то в Україні навпаки, порівняно з минулим роком, запаси газу майже вдвічі більші. Це ми беремо до липня місяця. Якщо у липні минулого року газу було чотири з половиною мільярди кубів, то цього року – майже дев'ять і це дуже велика кількість газу, якого ми змогли запасти, незважаючи на складності зими та війни та все супутнє проблеми", – зазначив експерт.

За словами Олега Попенко, наступний етап – це те, що ми маємо далі робити, щоб максимально убезпечити від обстрілів наші всі газові сховища та газотранспортну систему.

"По-друге, у нас має бути фінансова подушка для того, щоб ми могли забезпечити необхідну закупівлю газу надалі і на це також треба звернути увагу. Це два найголовніші пункти: наявність грошей, наявність відповідних контрактів на імпорт газу. Із цим у нас все гаразд. Тут треба відзначити Сергія Корецького, який приділив цьому питанню величезну увагу, і він справді якісно організував роботу "Нафтогазу", порівняно з тим самим Чернишовим, який повністю все провалив", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олег Попенко додає, той самий Корецький зробив усе грамотно і зрозуміло і в нас є і контракти, і газ у наявності, але залишилося лише забезпечити безпеку та мати ці ж контракти. І зберегти власний внутрішній видобуток газу для того, щоб бути готовим до проходження однієї із найскладніших зим за всю історію незалежності України.

Тандем Корецький – Шмигаль має продемонструвати свою ефективність

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда вважає, що наближення складної за всіма прогнозами зими потребуватиме від уряду енергійних дій.

"Як на мене, це буде реальне випробування ефективності тандему Сергій Корецький – Денис Шмигаль, адже часу на розкачку у нового складу Кабінету міністрів немає. В урядових кабінетах наразі обговорюють перспективу дозволити контрольований експорт газу. Відомо, що потреби України у "блакитному золоті" через російську агресію суттєво знизилися, і тому необхідно тверезо скласти енергетичний баланс, аби вирішити одночасно економічні та політичні питання: насамперед дати імпульс розвитку приватного газовидобутку, дозволити його представниками отримати додаткові фінансові ресурси. Продемонструвати не лише солідарність з нашими сусідами, але і спроможність грати за правилами ЄС. Зміцнити політичну вагу у відносинах з Вишеградської четвіркою, де україноскепсис стає все більш та більш потужним", – зазначив експерт.

Євген Магда говорить, що він вже зараз міг би спрогнозувати, що анонімні телеграм-канали у випадку подібного рішення будуть кричати про зраду національних інтересів. Насправді національний інтерес полягає у спроможності взаємодіяти з сусідами та відкритті нових можливостей для співпраці.

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