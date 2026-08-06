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В Киеве заговорили о важном успехе: партнер РФ, вопреки воли Кремля, поставит газ Украине

Баку заявил о готовности расширить сотрудничество, а Украина предложила использовать свои подземные газовые хранилища

6 августа 2026, 16:07
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Кравцев Сергей

Азербайджан выразил готовность начать поставки природного газа в Украину, если для этого будут созданы необходимые логистические и технические условия. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время визита в Киев, подчеркнув, что энергетическое сотрудничество между двумя странами обладает значительным потенциалом.

В Киеве заговорили о важном успехе: партнер РФ, вопреки воли Кремля, поставит газ Украине

Поставки газа в Украину. Фото: из открытых источников

По словам главы азербайджанской дипломатии, сегодня Баку экспортирует газ в 16 государств мира, из которых 13 находятся в Европе, включая десять стран Европейского Союза. В этих условиях Украина также может стать частью существующей энергетической инфраструктуры.

Особое внимание Байрамов уделил перспективе использования украинских подземных газовых хранилищ. По его мнению, этот проект способен стать важным элементом региональной энергетической безопасности и открыть новые возможности для сотрудничества между Киевом и Баку.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, отметил, что азербайджанский бизнес уже давно работает на украинском рынке, а Киев заинтересован в дальнейшем расширении экономических связей. По его словам, украинская сторона подготовила пакет конкретных предложений для азербайджанских партнеров.

Сибига подчеркнул, что диверсификация поставок энергоносителей остается одним из ключевых направлений государственной политики. Поиск новых поставщиков газа рассматривается как важный шаг для укрепления энергетической независимости Украины и снижения рисков, связанных с нестабильностью мировых рынков.

Эксперты отмечают, что возможное подключение Азербайджана к поставкам газа в Украину может стать одним из наиболее значимых энергетических проектов последних лет, особенно на фоне стремления Европы отказаться от зависимости от российских энергоресурсов. 

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