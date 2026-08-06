У Києві заговорили про важливий успіх: партнер РФ, попри волю Кремля, поставить газ Україні

Азербайджан висловив готовність розпочати постачання природного газу до України, якщо для цього буде створено необхідні логістичні та технічні умови. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов під час візиту до Києва, наголосивши, що енергетична співпраця між двома країнами має значний потенціал.

Постачання газу в Україну. Фото: з відкритих джерел

За словами глави азербайджанської дипломатії, сьогодні Баку експортує газ до 16 держав світу, з яких 13 перебувають у Європі, включаючи десять країн Європейського Союзу. За цих умов Україна також може стати частиною існуючої енергетичної інфраструктури.

Особливу увагу приділив Байрамов перспективі використання українських підземних газових сховищ. На його думку, цей проект здатний стати важливим елементом регіональної енергетичної безпеки та відкрити нові можливості для співпраці між Києвом та Баку.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, у свою чергу, зазначив, що азербайджанський бізнес уже давно працює на українському ринку, а Київ зацікавлений у подальшому розширенні економічних зв'язків. За його словами, українська сторона підготувала низку конкретних пропозицій для азербайджанських партнерів.

Сибіга наголосив, що диверсифікація постачання енергоносіїв залишається одним із ключових напрямів державної політики. Пошук нових постачальників газу розглядається як важливий крок для зміцнення енергетичної незалежності України та зниження ризиків, пов'язаних із нестабільністю світових ринків.

Експерти зазначають, що можливе підключення Азербайджану до постачання газу до України може стати одним із найбільш значущих енергетичних проектів останніх років, особливо на тлі прагнення Європи відмовитись від залежності від російських енергоресурсів.

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