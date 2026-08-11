Украина запасла газ, но будет ли чем отапливать дома: какие риски

Украина готовится к очередной сложной зиме в условиях войны, когда стабильность газоснабжения будет зависеть не только от объемов хранилищ, но и от возможности оперативно импортировать ресурс в случае дефицита или новых ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Достаточно ли сегодня Украина готовится к возможному дефициту газа зимой и насколько надежны планы по его импорту? Какие первоочередные шаги должно сделать правительство уже сейчас, чтобы гарантированно пройти зиму даже по сценарию массированных атак РФ на газовую и энергетическую инфраструктуру? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запасы газа в Украине

В этом году у нас действительно внушительные запасы газа

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, если мы говорим о подготовке Украины к очередной сложной зиме в условиях войны, то, в первую очередь, мы должны отталкиваться от наличия газа в наших газовых хранилищах.

"Насколько мы сейчас находимся в дефиците, насколько у нас дефицит газа? Это вопрос сравнительный. Объясню почему. Потому что, если мы сравним с периодом прошлого года, например, как мы говорим о Евросоюзе, что в Евросоюзе самые низкие запасы газа за последние пять лет, то в Украине наоборот, по сравнению с прошлым годом запасы газа почти в два раза больше. Это мы берём по июлю месяцу. Если в июле прошлого года газа было четыре с половиной миллиарда кубов, то в этом году – почти девять и это очень большое количество газа, которого мы смогли запасти, несмотря на сложности зимы и войны и всё сопутствующее проблемы", – отметил эксперт.

По словам Олега Попенка, следующий этап – это то, что мы должны дальше делать, чтобы максимально обезопасить от обстрелов наши все газовые хранилища и газотранспортную систему.

"Во-вторых, у нас должна быть финансовая подушка для того, чтобы мы могли обеспечить необходимую закупку газа в дальнейшем и на это тоже надо обратить внимание. Это два самых главных пункта: наличие денег, наличие соответствующих контрактов на импорт газа. С этим у нас всё в порядке. Тут надо отметить Сергея Корецкого, который уделил этому вопросу огромное внимание, и он действительно качественно организовал работу "Нафтогаза", по сравнению с тем же Чернышовым, который полностью всё провалил.", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Попенко добавляет, тот же Корецкий сделал всё грамотно и понятно и у нас есть и контракты, и газ в наличии, но осталось только обеспечить безопасность и иметь эти же контракты. И сохранить собственную внутреннюю добычу газа для того, чтобы быть готовым к прохождению одной из самых сложных зим за всю историю независимости Украины.

Тандем Корецкий – Шмыгаль должны продемонстрировать свою эффективность

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что приближение сложной по всем прогнозам зимы потребует от правительства энергичных действий.

"По-моему, это будет реальное испытание эффективности тандема Сергей Корецкий – Денис Шмыгаль, ведь времени на раскачку у нового состава Кабинета министров нет. В правительственных кабинетах сейчас обсуждают перспективу разрешения контролируемого экспорта газа. Известно, что потребности Украины в "голубом золоте" из-за российской агрессии существенно снизились, и поэтому необходимо трезво составить энергетический баланс, чтобы решить одновременно экономические и политические вопросы: прежде всего, дать импульс развитию частной газодобычи, позволить его представителями получить дополнительные финансовые ресурсы. Продемонстрировать не только солидарность с нашими соседями, но и возможность играть по правилам ЕС. Укрепить политический вес в отношениях с Вышеградской четверкой, где украиноскепсис становится все более мощным", – отметил эксперт.

Евгений Магда говорит, что он уже сейчас мог бы спрогнозировать, что анонимные телеграммы-каналы в случае подобного решения будут кричать об измене национальных интересов. На самом деле, национальный интерес заключается в способности взаимодействовать с соседями и открытии новых возможностей для сотрудничества.

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