Україна йде у космос: на який крок наважився Київ після удару Трампа

Україна розпочала створення власної супутникової мережі, яка має зменшити критичну залежність від США та західних приватних технологічних компаній. Перші два українські супутники вже перебувають на орбіті, а до 2027 року планується запуск десятків нових апаратів. Про це Financial Times повідомив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штіліерман.

Супутник. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна прагне створити власну систему космічної розвідки та зв’язку, здатну працювати незалежно від політичних рішень союзників.

Поштовхом до такого рішення, як зазначає видання, став гучний конфлікт між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, після якого Вашингтон тимчасово призупинив передачу розвідувальних даних Києву. Цей епізод у Києві сприйняли як сигнал про небезпечну залежність від зовнішньої підтримки.

Ще одним фактором стали проблеми з Starlink. За словами Штіліермана, російські сили навчилися використовувати систему для навігації власних безпілотників, що поставило під сумнів абсолютну надійність технології Ілона Маска.

Паралельно українські оборонні розробки починають викликати інтерес у Європі. За словами конструктора, уряди та військові компанії країн ЄС вже вивчають можливість закупівлі та спільного виробництва українських дронів і ракет, які коштують значно дешевше за західні аналоги.

"Ми продаємо не лише зброю, а й незалежність у сфері безпеки", — наголосив Штіліерман, фактично окресливши нову стратегію українського ВПК.

