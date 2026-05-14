logo

BTC/USD

79727

ETH/USD

2259.91

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина идет в космос: на какой шаг отважился Киев после удара Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина идет в космос: на какой шаг отважился Киев после удара Трампа

После блокировки разведданных США и проблем со Starlink Украина делает ставку на собственные спутники и дешевое высокоточное оружие

14 мая 2026, 13:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина приступила к созданию собственной спутниковой сети, которая должна уменьшить критическую зависимость от США и западных частных технологических компаний. Первые два украинских спутника уже находятся на орбите, а к 2027 году планируется запуск десятков новых аппаратов. Об этом Financial Times сообщил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилиерман.

Украина идет в космос: на какой шаг отважился Киев после удара Трампа

Спутник. Фото: из открытых источников

По его словам, Украина стремится создать собственную систему космической разведки и связи, способную работать вне зависимости от политических решений союзников.

Толчком к такому решению, как отмечает издание, стал громкий конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, после которого Вашингтон временно приостановил передачу разведывательных данных Киеву. Этот эпизод в Киеве был воспринят как сигнал об опасной зависимости от внешней поддержки.

Еще одним фактором стали проблемы с Starlink. По словам Штилиермана, российские силы научились использовать систему для навигации собственных беспилотников, что поставило под сомнение абсолютную надежность технологии Илона Маска.

Параллельно украинские оборонные разработки начинают вызывать интерес в Европе. По словам конструктора, правительства и военные компании стран ЕС уже изучают возможность закупки и совместного производства украинских дронов и ракет, которые стоят значительно дешевле западных аналогов.

"Мы продаем не только оружие, но и независимость в сфере безопасности", — подчеркнул Штилиерман, фактически очертив новую стратегию украинского ВПК.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль выдвинул Украине ультиматум перед переговорами, но есть нюанс, о котором Путин не знает.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/06570a4f-b5c0-473a-b8fe-3275b9f7d543
Теги:

Новости

Все новости