Украина идет в космос: на какой шаг отважился Киев после удара Трампа

Украина приступила к созданию собственной спутниковой сети, которая должна уменьшить критическую зависимость от США и западных частных технологических компаний. Первые два украинских спутника уже находятся на орбите, а к 2027 году планируется запуск десятков новых аппаратов. Об этом Financial Times сообщил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилиерман.

Спутник. Фото: из открытых источников

По его словам, Украина стремится создать собственную систему космической разведки и связи, способную работать вне зависимости от политических решений союзников.

Толчком к такому решению, как отмечает издание, стал громкий конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, после которого Вашингтон временно приостановил передачу разведывательных данных Киеву. Этот эпизод в Киеве был воспринят как сигнал об опасной зависимости от внешней поддержки.

Еще одним фактором стали проблемы с Starlink. По словам Штилиермана, российские силы научились использовать систему для навигации собственных беспилотников, что поставило под сомнение абсолютную надежность технологии Илона Маска.

Параллельно украинские оборонные разработки начинают вызывать интерес в Европе. По словам конструктора, правительства и военные компании стран ЕС уже изучают возможность закупки и совместного производства украинских дронов и ракет, которые стоят значительно дешевле западных аналогов.

"Мы продаем не только оружие, но и независимость в сфере безопасности", — подчеркнул Штилиерман, фактически очертив новую стратегию украинского ВПК.

