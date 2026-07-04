Україна вже випередила НАТО: на Заході вказали на важливий нюанс

Повномасштабна війна перетворила Україну на один із найдинамічніших майданчиків з розробки сучасних озброєнь. Завдяки постійному зв'язку між фронтом та виробниками нові зразки техніки вдосконалюються не за роки, а лише за кілька днів. Саме цей досвід сьогодні уважно вивчають країни НАТО та найбільші західні оборонні компанії.

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Business Insider, українська модель розробки озброєння кардинально відрізняється від традиційних західних підходів. Військові отримують нову техніку безпосередньо на передовій, відчувають її в бойових умовах і практично відразу передають виробникам докладні зауваження та пропозиції щодо покращення.

Після отримання зворотний зв'язок інженери оперативно допрацьовують вироби і вже за кілька днів чи тижнів повертають оновлені версії підрозділам.

Заступник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі сер Джон Стрінгер зазначив, що саме така швидкість впровадження інновацій сьогодні є однією з головних переваг України. Якщо на Заході цикл модернізації озброєнь часто триває роки, українські розробники вимірюють його тижнями.

Так, виробник безпілотників Frontline Robotics повідомив, що щомісяця вносить до двох десятків змін до своєї продукції. Деякі доопрацювання фахівці починають запроваджувати вже за кілька хвилин після отримання відгуків від військових.

За аналогічною моделлю працює і компанія Ark Robotics. Її інженери регулярно виїжджають безпосередньо до районів бойових дій, щоб особисто спостерігати за роботою техніки та оперативно враховувати побажання військовослужбовців.

На думку представників галузі, саме постійний контакт із фронтом дозволяє українському оборонному сектору значно швидше адаптуватись до змін сучасної війни.

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