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Украина уже опередила НАТО: на Западе указали на важный нюанс

Business Insider рассказал, почему украинские разработчики создают и совершенствуют вооружение в разы быстрее ведущих оборонных компаний мира

4 июля 2026, 17:05
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Кравцев Сергей

Полномасштабная война превратила Украину в одну из самых динамичных площадок по разработке современных вооружений. Благодаря постоянной связи между фронтом и производителями новые образцы техники совершенствуются не за годы, а всего за несколько дней. Именно этот опыт сегодня внимательно изучают страны НАТО и крупнейшие западные оборонные компании.

Украина уже опередила НАТО: на Западе указали на важный нюанс

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщает Business Insider, украинская модель разработки вооружений кардинально отличается от традиционных западных подходов. Военные получают новую технику непосредственно на передовой, испытывают ее в боевых условиях и практически сразу передают производителям подробные замечания и предложения по улучшению.

После получения обратной связи инженеры оперативно дорабатывают изделия и уже через несколько дней или недель возвращают обновленные версии подразделениям.

Заместитель Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе сэр Джон Стрингер отметил, что именно такая скорость внедрения инноваций сегодня является одним из главных преимуществ Украины. Если на Западе цикл модернизации вооружений часто занимает годы, то украинские разработчики измеряют его неделями.

Так, производитель беспилотников Frontline Robotics сообщил, что ежемесячно вносит до двух десятков изменений в свою продукцию. Некоторые доработки специалисты начинают внедрять уже через несколько минут после получения отзывов от военных.

По аналогичной модели работает и компания Ark Robotics. Ее инженеры регулярно выезжают непосредственно в районы боевых действий, чтобы лично наблюдать за работой техники и оперативно учитывать пожелания военнослужащих.

По мнению представителей отрасли, именно постоянный контакт с фронтом позволяет украинскому оборонному сектору значительно быстрее адаптироваться к изменениям современной войны.

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Источник: https://www.businessinsider.com/ukraines-defense-industry-edge-tests-days-not-months-or-years-2026-7
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