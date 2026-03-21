Україна вже трощить іранські дрони на Близькому Сході: деталі

Українські фахівці допомагають низці країн Перської затоки перехоплювати іранські дрони. Як акцентує українська служба BBC, українці вже успішно збили кілька безпілотників в одній з країн цього регіону.

Дрони-перехоплювачі Шахедів. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зауважили, що українські дрони-перехоплювачі стають дедалі затребуванішими через війну в Перській затоці. Раніше офіційний Київ повідомив, що вже отримав заявки на поставку безпілотників від 11 країн і направив на допомогу кілька груп військових операторів з дронами-перехоплювачами, загальною чисельністю близько 230 осіб.

Також журналісти додали, що середня вартість українських дронів-перехоплювачів становить лише близько 1-2 тисяч доларів залежно від комплектації. Це значно дешевше, ніж використовувати ракети дорогих систем ППО для збиття іранських БПЛА.

Деякі українські виробники дронів-перехоплювачів зазналися журналістам, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки та Близького Сходу, а також від посередників. За їхніми словами, всі замовники зацікавлені в експорті десятків тисяч українських дронів-перехоплювачів у цей регіон. При цьому вони готові придбати їх за ціною, що перевищує ринкову вартість в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заяви президента США Дональда Трампа про війну з Іраном стають дедалі жорсткішими, але при цьому суперечливими. Як зазначає кореспондент Sky News Марк Стоун, сигнали про можливе згортання військової кампанії не варто сприймати буквально.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія намагається використати співпрацю з Іраном як інструмент тиску у війні проти України, пропонуючи США своєрідний "обмін" розвідданими. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.



