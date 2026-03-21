logo_ukra

BTC/USD

70590

ETH/USD

2150.79

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Україна вже трощить іранські дрони на Близькому Сході: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна вже трощить іранські дрони на Близькому Сході: деталі

Українці збили кілька іранських дронів в одній з країн Перської затоки

21 березня 2026, 16:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські фахівці допомагають низці країн Перської затоки перехоплювати іранські дрони. Як акцентує українська служба BBC, українці вже успішно збили кілька безпілотників в одній з країн цього регіону.

Дрони-перехоплювачі Шахедів. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зауважили, що українські дрони-перехоплювачі стають дедалі затребуванішими через війну в Перській затоці. Раніше офіційний Київ повідомив, що вже отримав заявки на поставку безпілотників від 11 країн і направив на допомогу кілька груп військових операторів з дронами-перехоплювачами, загальною чисельністю близько 230 осіб.

Також журналісти додали, що середня вартість українських дронів-перехоплювачів становить лише близько 1-2 тисяч доларів залежно від комплектації. Це значно дешевше, ніж використовувати ракети дорогих систем ППО для збиття іранських БПЛА.

Деякі українські виробники дронів-перехоплювачів зазналися журналістам, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки та Близького Сходу, а також від посередників. За їхніми словами, всі замовники зацікавлені в експорті десятків тисяч українських дронів-перехоплювачів у цей регіон. При цьому вони готові придбати їх за ціною, що перевищує ринкову вартість в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заяви президента США Дональда Трампа про війну з Іраном стають дедалі жорсткішими, але при цьому суперечливими. Як зазначає кореспондент Sky News Марк Стоун, сигнали про можливе згортання військової кампанії не варто сприймати буквально.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія намагається використати співпрацю з Іраном як інструмент тиску у війні проти України, пропонуючи США своєрідний "обмін" розвідданими. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cn8d7dl6j47o
Теги:

Новини

Всі новини