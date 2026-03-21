Украина уже крушит иранские дроны на Ближнем Востоке: детали

Украинские специалисты помогают ряду стран Персидского залива перехватывать иранские дроны. Как акцентирует украинская служба BBC, украинцы успешно сбили несколько беспилотников в одной из стран этого региона.

Дроны-перехватчики Шахедов. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, что украинские дроны-перехватчики становятся все более востребованными из-за войны в Персидском заливе. Ранее официальный Киев сообщил, что уже получил заявки на поставку беспилотников от 11 стран и направил на помощь несколько групп военных операторов с дронами-перехватчиками общей численностью около 230 человек.

Также журналисты добавили, что средняя стоимость украинских дронов-перехватчиков составляет всего около 1-2 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это значительно дешевле, чем использовать ракеты дорогостоящих систем ПВО для сбивания иранских БПЛА.

Некоторые украинские производители дронов-перехватчиков узнали журналистов, получивших десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также от посредников. По их словам, все заказчики заинтересованы в экспорте десятков тысяч украинских дронов-перехватчиков в этот регион. При этом они готовы приобрести их по цене превышающей рыночную стоимость в Украине.

