Украина уже крушит иранские дроны на Ближнем Востоке: детали
Украина уже крушит иранские дроны на Ближнем Востоке: детали

Украинцы сбили несколько иранских дронов в одной из стран Персидского залива

21 марта 2026, 16:58
Кравцев Сергей

Украинские специалисты помогают ряду стран Персидского залива перехватывать иранские дроны. Как акцентирует украинская служба BBC, украинцы успешно сбили несколько беспилотников в одной из стран этого региона.

Дроны-перехватчики Шахедов. Фото: из открытых источников

Журналисты отметили, что украинские дроны-перехватчики становятся все более востребованными из-за войны в Персидском заливе. Ранее официальный Киев сообщил, что уже получил заявки на поставку беспилотников от 11 стран и направил на помощь несколько групп военных операторов с дронами-перехватчиками общей численностью около 230 человек.

Также журналисты добавили, что средняя стоимость украинских дронов-перехватчиков составляет всего около 1-2 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Это значительно дешевле, чем использовать ракеты дорогостоящих систем ПВО для сбивания иранских БПЛА.

Некоторые украинские производители дронов-перехватчиков узнали журналистов, получивших десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также от посредников. По их словам, все заказчики заинтересованы в экспорте десятков тысяч украинских дронов-перехватчиков в этот регион. При этом они готовы приобрести их по цене превышающей рыночную стоимость в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — заявления президента США Дональда Трампа о войне с Ираном становятся все более жесткими, но при этом противоречивыми. Как отмечает корреспондент Sky News Марк Стоун, сигналы о возможном сворачивании военной кампании не следует воспринимать буквально.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия пытается использовать сотрудничество с Ираном как инструмент давления в войне против Украины, предлагая США своеобразный "обмен" разведданными. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.




Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cn8d7dl6j47o
