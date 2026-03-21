Торг на війні: що Кремль запропонував США за Україну

Росія намагається використати співпрацю з Іраном як інструмент тиску у війні проти України, пропонуючи США своєрідний "обмін" розвідданими. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Іран та Росія. Фото: із відкритих джерел

За даними журналістів, глава Російського фонду прямих інвестицій та представник Кремля на переговорах Кирило Дмитрієв під час зустрічі 11 березня у Майамі запропонував американській стороні припинити передачу розвідувальної інформації Ірану в обмін на аналогічний крок США щодо України. У переговорах також брали участь Джаред Кушнер і спецпосланець Близького Сходу Стів Віткофф.

Однак, як зазначають джерела, Вашингтон відкинув цю ініціативу. Більше того, США відхилили і низку інших пропозицій Москви, пов'язаних з Іраном. Зокрема, обговорювався варіант передачі іранського збагаченого урану на зберігання до Росії, але ця ідея не отримала підтримки.

Паралельно з'являються дані про розширення співробітництва Москви та Тегерану. Як повідомляє The Wall Street Journal, Росія передає Ірану супутникові знімки, технології безпілотників та консультує з питань їх застосування. Ці ресурси, за даними джерел, використовуються для атак на сили США та їхніх союзників на Близькому Сході.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Кремль намагається перетворити свою взаємодію з Іраном на геополітичний важіль, прагнучи домогтися поступок за українським напрямом. Однак відмова США свідчить про те, що подібні угоди у Вашингтоні сприймаються як неприйнятні на тлі війни, що триває.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран ввів плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки вимагають.



