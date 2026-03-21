Торг на войне: что Кремль предложил США за Украину

Москва пытается разыграть иранскую карту, но Вашингтон отверг сделку

21 марта 2026, 09:50
Кравцев Сергей

Россия пытается использовать сотрудничество с Ираном как инструмент давления в войне против Украины, предлагая США своеобразный "обмен" разведданными. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Иран и Россия. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, глава Российского фонда прямых инвестиций и представитель Кремля на переговорах Кирилл Дмитриев во время встречи 11 марта в Майами предложил американской стороне прекратить передачу разведывательной информации Ирану в обмен на аналогичный шаг США в отношении Украины. В переговорах также участвовали Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Однако, как отмечают источники, Вашингтон отверг данную инициативу. Более того, США отклонили и ряд других предложений Москвы, связанных с Ираном. В частности, обсуждался вариант передачи иранского обогащенного урана на хранение в Россию, но и эта идея не получила поддержки.

Параллельно появляются данные о расширении сотрудничества Москвы и Тегерана. Как сообщает The Wall Street Journal, Россия передает Ирану спутниковые снимки, технологии беспилотников и консультирует по вопросам их применения. Эти ресурсы, по данным источников, используются для атак на силы США и их союзников на Ближнем Востоке.

Эксперты Института изучения войны считают, что Кремль пытается превратить свое взаимодействие с Ираном в геополитический рычаг, стремясь добиться уступок по украинскому направлению. Однако отказ США свидетельствует о том, что подобные сделки в Вашингтоне воспринимаются как неприемлемые на фоне продолжающейся войны.

Источник: http://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-20-2026/
