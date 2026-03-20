Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив: сколько требуют
Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив: сколько требуют

Танкеры пропускают за миллионы долларов, но гарантий безопасности нет даже после уговоров

20 марта 2026, 16:10
Кравцев Сергей

Иран ввел так называемый "безопасный" судоходный коридор через свои территориальные воды в Ормузском проливе, что уже вызвало резонанс на глобальном энергетическом рынке. Об этом сообщает Lloyd's List со ссылкой на информированные источники.

По их данным, по меньшей мере, один оператор нефтяных танкеров уже оплатил Тегерану около 2 млн долларов за транзит. Остальные суда смогли пройти после дипломатических переговоров. В то же время, механизм таких платежей остается непонятным из-за действия международных санкций против Ирана.

Ключевую роль в новой схеме играет Корпус стражей исламской революции, создавший систему регистрации судов. Корабли должны заранее предоставлять подробную информацию о владельцах и маршрутах, после чего получают условное одобрение на проход.

Известно, что, по меньшей мере, девять судов уже воспользовались этим маршрутом, который проходит вблизи острова Ларак – там осуществляется визуальный контроль. Среди них – индийские газовозы Shivalik и Nanda Devi.

Инициатива появилась после заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о готовности обсуждать "безопасный проход" для стран, не связанных с США или Израилем. Переговоры с Тегераном уже ведут несколько государств, включая Индию и Китай.

Впрочем, эксперты предостерегают: даже официальное одобрение не гарантирует безопасность. Из-за внутренней разрозненности иранских сил отдельные подразделения могут задерживать или даже захватывать суда.

Таким образом, новый "коридор" пока выглядит скорее инструментом политического и экономического давления, чем реальным разрешением кризиса судоходства.

Читайте на портале "Комментарии" — удары по нефтегазовой инфраструктуре в странах Персидского залива спровоцировали резкий скачок цен на энергоносители, и эксперты предупреждают: рынок только входит в фазу турбулентности. Об этом сообщает Bloomberg.




