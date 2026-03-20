Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив: сколько требуют

Иран ввел так называемый "безопасный" судоходный коридор через свои территориальные воды в Ормузском проливе, что уже вызвало резонанс на глобальном энергетическом рынке. Об этом сообщает Lloyd's List со ссылкой на информированные источники.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

По их данным, по меньшей мере, один оператор нефтяных танкеров уже оплатил Тегерану около 2 млн долларов за транзит. Остальные суда смогли пройти после дипломатических переговоров. В то же время, механизм таких платежей остается непонятным из-за действия международных санкций против Ирана.

Ключевую роль в новой схеме играет Корпус стражей исламской революции, создавший систему регистрации судов. Корабли должны заранее предоставлять подробную информацию о владельцах и маршрутах, после чего получают условное одобрение на проход.

Известно, что, по меньшей мере, девять судов уже воспользовались этим маршрутом, который проходит вблизи острова Ларак – там осуществляется визуальный контроль. Среди них – индийские газовозы Shivalik и Nanda Devi.

Инициатива появилась после заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о готовности обсуждать "безопасный проход" для стран, не связанных с США или Израилем. Переговоры с Тегераном уже ведут несколько государств, включая Индию и Китай.

Впрочем, эксперты предостерегают: даже официальное одобрение не гарантирует безопасность. Из-за внутренней разрозненности иранских сил отдельные подразделения могут задерживать или даже захватывать суда.

Таким образом, новый "коридор" пока выглядит скорее инструментом политического и экономического давления, чем реальным разрешением кризиса судоходства.

