На Заході розповіли, що запустить найгірший сценарій на ринку палива

Удари по нафтогазовій інфраструктурі в країнах Перської затоки спровокували різкий стрибок цін на енергоносії, і експерти попереджають: ринок лише входить у фазу турбулентності. Про це повідомляє Bloomberg.

Паливна криза.

З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану нафту вже подорожчала приблизно на 60%. Марка Brent 18 березня вперше перевищила позначку 111 доларів за барель, а вже наступного дня наблизилася до 119 доларів.

За словами головного інвестиційного директора Karobaar Capital LP Харіса Хуршида, поточні ціни далеко не межі.

"120 доларів — це не стеля, а відправна точка", — підкреслив він, зазначивши, що ринок недооцінює швидкість можливої ескалації.

Ключовим фактором зростання цін стали атаки на промисловий комплекс Рас-Лаффан у Катарі – найбільший у світі центр виробництва зрідженого газу. Іран завдав по об'єкту двох ударів менш ніж за 12 годин. Державна компанія QatarEnergy підтвердила серйозні пошкодження та масштабні пожежі на низці заводів.

Як зазначає дослідниця Колумбійського університету Анн-Софі Корбо, відновлення може тривати місяці. У найгіршому випадку комплекс не відновить роботу навіть у 2026 році. Ушкодження також отримав газопереробний завод Pearl Shell Plc.

Експерти попереджають: хоча основний потік ЗПГ із регіону прямує до Азії, перебої неминуче відіб'ються на глобальних цінах. Вже зараз ф'ючерси на газ у США зросли на 6,5% на добу.

За словами енергетичного стратега Rabobank Флоренса Шміта, останні атаки лише підтверджують похмурі перспективи постачання на найближчі місяці. Відновлення інфраструктури може затягнутися, а це означає подальший тиск на ринок та зростання цін у всьому світі.

