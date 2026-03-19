Главная Новости Общество события На Западе рассказали, что запустит худший сценарий на рынке топлива
На Западе рассказали, что запустит худший сценарий на рынке топлива

Bloomberg пишет о том, что удары по крупнейшему СПГ в мире запустят худший сценарий на рынке топлива

19 марта 2026, 14:09
Кравцев Сергей

Удары по нефтегазовой инфраструктуре в странах Персидского залива спровоцировали резкий скачок цен на энергоносители, и эксперты предупреждают: рынок только входит в фазу турбулентности. Об этом сообщает Bloomberg.

Топливный кризис. Фото: из открытых источников

С начала войны США и Израиля против Ирана нефть уже подорожала примерно на 60%. Марка Brent 18 марта впервые превысила отметку в 111 долларов за баррель, а уже на следующий день приблизилась к 119 долларам.

По словам главного инвестиционного директора Karobaar Capital LP Хариса Хуршида, текущие цены далеко не предел. 

"120 долларов – это не потолок, а отправная точка", — подчеркнул он, отметив, что рынок недооценивает скорость возможной эскалации.

Ключевым фактором роста цен стали атаки на промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре – крупнейший в мире центр производства сжиженного природного газа. Иран нанес по объекту два удара менее чем за 12 часов. Государственная компания QatarEnergy подтвердила серьезные повреждения и масштабные пожары на ряде заводов.

Как отмечает исследовательница Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, восстановление может занять месяцы. В худшем случае комплекс не возобновит работу даже в 2026 году. Повреждения также получил газоперерабатывающий завод Pearl компании Shell Plc.

Эксперты предупреждают: хотя основной поток СПГ из региона направляется в Азию, перебои неизбежно отразятся на глобальных ценах. Уже сейчас фьючерсы на газ в США выросли на 6,5% за сутки.

По словам энергетического стратега Rabobank Флоренса Шмита, последние атаки лишь подтверждают мрачные перспективы поставок на ближайшие месяцы. Восстановление инфраструктуры может затянуться, а это означает дальнейшее давление на рынок и рост цен по всему миру.

