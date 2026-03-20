Іран запровадив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки вимагають

Іран запровадив так званий "безпечний" судноплавний коридор через свої територіальні води в Ормузькій протоці, що вже викликало резонанс на глобальному енергетичному ринку. Про це повідомляє Lloyd's List з посиланням на поінформовані джерела.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

За їхніми даними, щонайменше один оператор нафтових танкерів уже сплатив Тегерану близько 2 млн доларів за транзит. Інші судна змогли пройти після дипломатичних переговорів. Водночас механізм таких платежів залишається незрозумілим через дію міжнародних санкцій проти Ірану.

Ключову роль у новій схемі відіграє Корпус вартових ісламської революції, який створив систему реєстрації суден. Кораблі повинні заздалегідь надавати детальну інформацію про власників і маршрути, після чого отримують умовне схвалення на прохід.

Відомо, що щонайменше дев’ять суден уже скористалися цим маршрутом, який проходить поблизу острова Ларак – там здійснюється візуальний контроль. Серед них – індійські газовози Shivalik та Nanda Devi.

Ініціатива з’явилася після заяви міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі про готовність обговорювати "безпечний прохід" для країн, не пов’язаних зі США чи Ізраїлем. Переговори з Тегераном уже ведуть кілька держав, зокрема Індія та Китай.

Втім, експерти застерігають: навіть офіційне схвалення не гарантує безпеки. Через внутрішню розрізненість іранських сил окремі підрозділи можуть затримувати або навіть захоплювати судна.

Таким чином, новий "коридор" поки що виглядає радше інструментом політичного та економічного тиску, ніж реальним вирішенням кризи судноплавства.

