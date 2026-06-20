Україна втрачає мільйони громадян: названо цифру, яка стала символом війни

Повномасштабна війна Росії проти України призвела не лише до руйнування міст та людських жертв, а й до найбільшої міграційної кризи в сучасній історії країни. Мільйони українців були змушені залишити свої будинки та шукати притулок за кордоном.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Про це нагадав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець з нагоди Всесвітнього дня біженців, який щороку відзначається 20 червня. За його словами, для України ця дата набула особливого значення після початку російського вторгнення, коли вимушене переселення стало частиною життя мільйонів громадян.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за межами України зараз перебуває понад 5,7 мільйона людей, які залишили країну через війну. Проте за сухими статистичними показниками ховаються долі людей, які були змушені залишити роботу, житло, друзів та родичів, рятуючись від бойових дій.

Лубинець зазначив, що для багатьох українських сімей війна розділила життя на два етапи – до та після лютого 2022 року. Тисячі кілометрів між рідними людьми, постійна тривога за близьких та спроби розпочати нове життя у незнайомій країні стали повсякденною реальністю для мільйонів громадян.

Окремо омбудсмен подякував країнам і суспільствам, які прийняли українців і допомогли їм адаптуватися у складний період. За його словами, міжнародна солідарність стала важливою підтримкою для тих, хто був змушений залишити батьківщину.

Водночас Лубинець висловив упевненість, що більшість українців пов'язують своє майбутнє саме з Україною. Незважаючи на роки розлуки та життя за кордоном, багато хто продовжує зберігати зв'язок з рідною країною і сподівається якось повернутися додому.

На думку експертів, питання повернення мільйонів громадян після закінчення війни стане одним із ключових викликів для повоєнного відновлення держави.

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