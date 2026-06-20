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Украина теряет миллионы граждан: названа цифра, которая стала символом войны

Более 5,7 миллиона украинцев покинули страну из-за российской агрессии, а их возвращение становится одним из главных вызовов для государства

20 июня 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Полномасштабная война России против Украины привела не только к разрушению городов и человеческим жертвам, но и к крупнейшему миграционному кризису в современной истории страны. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище за рубежом.

Украина теряет миллионы граждан: названа цифра, которая стала символом войны

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Об этом напомнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по случаю Всемирного дня беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня. По его словам, для Украины эта дата приобрела особое значение после начала российского вторжения, когда вынужденное переселение стало частью жизни миллионов граждан.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределами Украины сейчас находятся более 5,7 миллиона человек, покинувших страну из-за войны. Однако за сухими статистическими показателями скрываются судьбы людей, которые были вынуждены оставить работу, жилье, друзей и родственников, спасаясь от боевых действий.

Лубинец отметил, что для многих украинских семей война разделила жизнь на два этапа – до и после февраля 2022 года. Тысячи километров между родными людьми, постоянная тревога за близких и попытки начать новую жизнь в незнакомой стране стали повседневной реальностью для миллионов граждан.

Отдельно омбудсмен поблагодарил страны и общества, которые приняли украинцев и помогли им адаптироваться в сложный период. По его словам, международная солидарность стала важной поддержкой для тех, кто был вынужден покинуть родину.

В то же время Лубинец выразил уверенность, что большинство украинцев связывают свое будущее именно с Украиной. Несмотря на годы разлуки и жизнь за границей, многие продолжают сохранять связь с родной страной и надеются однажды вернуться домой.

По мнению экспертов, вопрос возвращения миллионов граждан после окончания войны станет одним из ключевых вызовов для послевоенного восстановления государства.

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