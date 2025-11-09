logo_ukra

Україна творила вражаючу крилату ракету: деталі

Україна створила крилату ракету «Flamingo» з дистанцією до 3 000 км — удвічі далі за Tomahawk

9 листопада 2025, 16:25
Українські інженери розробили крилату ракету FP-5 "Flamingo", що, за оприлюдненими даними, має дальність польоту до 3 000 км, швидкість близько 900 км/год та бойову частину вагою понад 1 тонну. Така комбінація дає новий для України інструмент далекого ураження, здатний вражати цілі в глибокому тилу противника. 

Україна творила вражаючу крилату ракету: деталі

Нова українська ракета Flamingo

Ракету розробляє приватна компанія Fire Point — представники ЗМІ називають проєкт прикладом поєднання "старих" авіаційних технологій (наприклад, радянських турбінних двигунів) із сучасними IT-рішеннями в навігації й управлінні. У відкритих матеріалах йдеться, що частина компонентів ідейно "реанімована" з доступних запасів, а сама система має низьку вартість у порівнянні з західними аналогами. 

За повідомленнями, FP-5 уже застосовували для ударів у глибокому тилу Росії — якщо ці дані підтвердяться, "Flamingo" може істотно посилити здатність України завдавати ударів на відстані, що раніше доступні були лише західним крилатим ракетам. Офіційні деталі щодо кількості запусків і результативності поки різняться залежно від джерел. 

Для порівняння: серійні американські крилаті ракети Tomahawk мають істотно меншу заявлену дальність (близько 1 600 км у сучасних блоків), а бойова частина Tomahawk значно легша, — тому "Flamingo" у відкритих оцінках називають за параметрами потужнішим за Tomahawk за дальністю й вагою бойової частини. Водночас експерти зауважують: ефективність зброї визначається не лише дальністю й вантажопідйомністю, а й точністю, живучістю в умовах ПРО та масштабами виробництва. 

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соцмережах активно обговорюють відео, на якому президент США Дональд Трамп нібито заснув просто під час виступу в Овальному кабінеті.



