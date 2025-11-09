Украина изобрела поразительную крылатую ракету: детали

Украинские инженеры разработали крылатую ракету FP-5 Flamingo, которая, по обнародованным данным, имеет дальность полета до 3 000 км, скорость около 900 км/ч и боевую часть весом более 1 тонны. Такое сочетание дает новый для Украины инструмент дальнего поражения, способный поражать цели в глубоком тылу противника.

Новая украинская ракета Flamingo

Ракета разрабатывается частной компанией Fire Point — представители СМИ называют проект примером сочетания "старых" авиационных технологий (например, советских турбинных двигателей) с современными IT-решениями в навигации и управлении. В открытых материалах говорится, что часть компонентов идейно реанимирована из доступных запасов, а сама система имеет низкую стоимость по сравнению с западными аналогами.

По сообщениям, FP-5 уже применяли для ударов в глубоком тылу России — если эти данные подтвердятся, Flamingo может существенно усилить способность Украины наносить удары на расстояния, ранее доступные только западным крылатым ракетам. Официальные детали по количеству запусков и результативности пока разнятся в зависимости от источников.

Для сравнения: серийные американские крылатые ракеты Tomahawk имеют существенно меньшую заявленную дальность (около 1 600 км у современных блоков), а боевая часть Tomahawk значительно легче, поэтому Flamingo в открытых оценках называют по параметрам мощнее Tomahawk по дальности и весу. В то же время эксперты отмечают, что эффективность оружия определяется не только дальностью и грузоподъемностью, но и точностью, живучестью в условиях ПРО и масштабами производства.

