Україна стрімко втрачає населення: демографи назвали тривожну цифру

Чисельність населення України на підконтрольній території сьогодні становить близько 29 мільйонів осіб, однак реальний показник може бути ще нижчим. Про це заявив демограф Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії НАН України.

Демографічна криза. Фото: з відкритих джерел

За його словами, навіть без проведення повноцінного перепису держава щороку оновлює оцінки чисельності населення. Основою для розрахунків досі залишаються дані останнього перепису 2001 року, які коригуються з урахуванням інформації про народжуваність, смертність та міграцію.

Дані для аналізу надходять із різних джерел, зокрема, від Міністерства юстиції, міграційної служби та місцевих реєстрів. Це дозволяє формувати детальну статистику за регіонами, віком і статтю населення. Втім, така система має суттєві обмеження.

Найбільші похибки, за словами експерта, виникають через міграцію: люди часто змінюють місце проживання без офіційної реєстрації, і ці переміщення не фіксуються належним чином. Також існують прогалини в обліку смертності, тоді як народжуваність реєструється майже повністю.

Ситуацію ускладнюють події останнього десятиліття. З 2014 року Україна не має повного доступу до даних із Криму та частини Донбасу, а після повномасштабної війни масштаби еміграції різко зросли. Це ще більше знижує точність оцінок.

Гладун наголошує, що накопичена похибка є значною, тому реальна кількість населення може тяжіти до нижньої межі озвученого діапазону. Наразі при Держстаті працює спеціальна група, яка готує оновлені офіційні дані станом на початок 2026 року.

Експерти підкреслюють: без регулярного перепису, який за рекомендаціями ООН має проводитися кожні десять років, країна ризикує втрачати точність у розумінні власної демографічної ситуації.

