Демографічна криза загострюється: названо радикальний крок, на який потрібно піти Україні

Україна стрімко стикається з гострим дефіцитом робочої сили, проте розраховувати на масовий приплив іноземців у найближчі роки не доводиться. Про це заявив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник у коментарі "УП".

За його словами, для стабілізації демографічної ситуації країні необхідно щороку залучати до 300 тисяч мігрантів. Така цифра обумовлена давньою тенденцією: ще до повномасштабної війни рівень смертності значно перевищував народжуваність. Щороку Україна втрачала до 250-300 тисяч осіб, і без зовнішнього припливу населення цей розрив лише зростає.

Проте реальність далека від розрахунків. Воскобійник наголошує, що іноземні працівники орієнтуються насамперед на рівень доходів, тому найчастіше обирають більш розвинені економіки, такі як Польща чи Німеччина. На цьому тлі Україна залишається менш привабливою.

Експерт прогнозує, що у найближчі 5-10 років країна зможе розраховувати лише на десятки тисяч трудових мігрантів, а не на сотні тисяч. Це підтверджує і статистика: якщо у 2020-2021 роках щорічно оформлялося близько 20-22 тисяч дозволів на роботу для іноземців, то у 2025 році цей показник скоротився приблизно до 9500.

Незважаючи на складну ситуацію, Воскобійник зазначає, що вона поки що не є критичною: в Україні залишаються десятки мільйонів мешканців, функціонує економіка та продовжуються соціальні виплати. Проте вже зараз близько 75% бізнесу зазнають гострого кадрового голоду.

Ключовими факторами стабілізації можуть стати розвиток високотехнологічних галузей, зокрема military-tech, а також повернення українців із-за кордону. Додатковий стимул може з'явитись у 2027 році, коли в ЄС завершиться термін дії тимчасового захисту для українських біженців.

За оцінками експерта, протягом п'яти років після закінчення війни на батьківщину можуть повернутись до 30% громадян, що частково компенсує дефіцит робочої сили.

Читайте також на порталі "Коментарі" – скільки українців мешкає за межею бідності: демограф назвала точні цифри.



