Демографический кризис обостряется: назван радикальный шаг, на который нужно пойти Украине

Украина стремительно сталкивается с острым дефицитом рабочей силы, однако рассчитывать на массовый приток иностранцев в ближайшие годы не приходится. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии "УП".

Демографический кризис. Фото: из открытых источников

По его словам, для стабилизации демографической ситуации стране необходимо ежегодно привлекать до 300 тысяч мигрантов. Такая цифра обусловлена давней тенденцией: еще до полномасштабной войны уровень смертности значительно превышал рождаемость. Ежегодно Украина теряла до 250-300 тысяч человек, и без внешнего притока населения этот разрыв только увеличивается.

Однако реальность далека от расчетов. Воскобойник подчеркивает, что иностранные работники ориентируются прежде всего на уровень доходов, поэтому чаще выбирают более развитые экономики, такие как Польша или Германия. На этом фоне Украина остается менее привлекательным направлением.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие 5-10 лет страна сможет рассчитывать лишь на десятки тысяч трудовых мигрантов, а не на сотни тысяч. Это подтверждает и статистика: если в 2020-2021 годах ежегодно оформлялось около 20-22 тысяч разрешений на работу для иностранцев, то в 2025 году этот показатель сократился до примерно 9500.

Несмотря на сложную ситуацию, Воскобойник отмечает, что она пока не является критической: в Украине остаются десятки миллионов жителей, функционирует экономика и продолжаются социальные выплаты. Тем не менее уже сейчас около 75% бизнеса испытывают острый кадровый голод.

Ключевыми факторами стабилизации могут стать развитие высокотехнологичных отраслей, в частности military-tech, а также возвращение украинцев из-за рубежа. Дополнительный стимул может появиться в 2027 году, когда в ЕС завершится срок действия временной защиты для украинских беженцев.

По оценкам эксперта, в течение пяти лет после окончания войны на родину могут вернуться до 30% граждан, что частично компенсирует дефицит рабочей силы.

