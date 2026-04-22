Украина стремительно теряет население: демографы назвали тревожную цифру

Численность населения Украины на подконтрольной территории сегодня составляет около 29 миллионов человек, однако реальный показатель может быть еще ниже. Об этом заявил демограф Александр Гладун, заместитель директора Института демографии НАН Украины.

По его словам, даже без проведения полноценной переписи государство ежегодно обновляет оценки численности населения. Основой для расчетов остаются данные последней переписи 2001 года, которые корректируются с учетом информации о рождаемости, смертности и миграции.

Данные для анализа поступают из разных источников, в частности Министерства юстиции, миграционной службы и местных реестров. Это позволяет формировать детальную статистику по регионам, возрасту и полу населения. Впрочем, такая система имеет существенные ограничения.

Наибольшие погрешности, по словам эксперта, возникают из-за миграции: люди часто меняют место жительства без официальной регистрации и эти перемещения не фиксируются должным образом. Также существуют пробелы в учете смертности, в то время как рождаемость регистрируется почти полностью.

Ситуацию усложняют события последнего десятилетия. С 2014 года у Украины нет полного доступа к данным из Крыма и части Донбасса, а после полномасштабной войны масштабы эмиграции резко возросли. Это еще больше понижает точность оценок.

Гладун отмечает, что накопленная погрешность значительна, поэтому реальная численность населения может тяготиться к нижней границе озвученного диапазона. При Госстате работает специальная группа, которая готовит обновленные официальные данные по состоянию на начало 2026 года.

Эксперты подчеркивают: без регулярной переписи, которая по рекомендациям ООН должна проводиться каждые десять лет, страна рискует терять точность в понимании собственной демографической ситуации.

