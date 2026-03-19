Україна розпочала закачування газу до сховищ перед новим опалювальним сезоном

Україна вже у березні розпочала підготовку до наступного опалювального сезону та почала закачувати газ до підземних сховищ.

Підготовка до зими стартувала: Україна нарощує запаси газу

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Reuters із посиланням на дані європейської платформи AGSI.

Згідно з даними, що базуються на інформації "Укртрансгазу", за останні дні Україна перейшла до регулярного нарощування запасів газу. Середній обсяг закачування становить близько 130 гігават-годин на добу.

Оператор газотранспортної системи повідомляє, що лише за один день імпорт газу може перевищувати 25 млн кубометрів. Зокрема, очікується надходження 10,2 млн куб. м із Польщі та 8,4 млн куб. м з Угорщини.

Напередодні, 18 березня, обсяги імпорту становили 26,1 млн кубометрів.

Станом на 17 березня українські підземні сховища були заповнені приблизно на 16%.

Уряд планує увійти в опалювальний сезон 2026–2027 років із запасами не менше ніж 13 млрд кубометрів газу — на рівні попереднього року.

Після початку повномасштабної війни Україна суттєво скоротила розкриття даних щодо газового балансу, однак окремі оцінки свідчать про зміну структури споживання.

За даними аналітиків DiXi Group, у 2025 році загальне споживання газу становило близько 21 млрд кубометрів, що на 4% менше, ніж роком раніше.

Найбільшу частку споживання формує населення — 36% (7,6 млрд куб. м). Промисловість використала близько 5 млрд куб. м, виробники тепла — 3,9 млрд куб. м, бюджетні установи — 2,5 млрд куб. м.

Водночас значні втрати газу оцінюються у 2 млрд кубометрів.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна майже повністю покривала власні потреби за рахунок внутрішнього видобутку. Однак через регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру країна втратила приблизно половину видобутку газу.

Попри це, підготовка до зими розпочалася завчасно, щоб мінімізувати ризики дефіциту енергоресурсів у наступному сезоні.

