Украина начала закачку газа в хранилища перед новым отопительным сезоном

Украина уже в марте начала подготовку к следующему отопительному сезону и начала закачивать газ в подземные хранилища.

Подготовка к зиме стартовала: Украина наращивает запасы газа

Как передают "Комментарии", об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные европейской платформы AGSI.

Согласно данным, базирующимся на информации "Укртрансгаза", за последние дни Украина перешла к регулярному наращиванию запасов газа. Средний объем закачки составляет около 130 гигаватт-часов в сутки.

Оператор газотранспортной системы сообщает, что всего за один день импорт газа может превышать 25 млн кубометров. В частности, ожидается поступление 10,2 млн куб. м из Польши и 8,4 млн. куб. м из Венгрии.

Накануне, 18 марта, объемы импорта составили 26,1 млн. кубометров.

По состоянию на 17 марта, украинские подземные хранилища были заполнены примерно на 16%.

Правительство планирует войти в отопительный сезон 2026-2027 годов с запасами не менее 13 млрд кубометров газа — на уровне предыдущего года.

После начала полномасштабной войны Украина существенно сократила раскрытие данных по газовому балансу, однако отдельные оценки свидетельствуют об изменении структуры потребления.

По данным аналитиков DiXi Group, в 2025 году общее потребление газа составило около 21 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Наибольшую долю потребления формирует население – 36% (7,6 млрд куб. м). Промышленность использовала около 5 млрд. куб. м, производители тепла — 3,9 млрд куб. м, бюджетные учреждения — 2,5 млрд куб. м.

В то же время, значительные потери газа оцениваются в 2 млрд кубометров.

До полномасштабного вторжения России Украина почти полностью покрывала свои потребности за счет внутренней добычи. Однако из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру страна потеряла примерно половину добычи газа.

Несмотря на это, подготовка к зиме началась раньше времени, чтобы минимизировать риски дефицита энергоресурсов в следующем сезоне.

