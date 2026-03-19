logo_ukra

BTC/USD

69511

ETH/USD

2123.61

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ціни на пальне "летять в космос": чи вигідно українцям купувати електромобілі
commentss НОВИНИ Всі новини

Ціни на пальне “летять в космос”: чи вигідно українцям купувати електромобілі

Олег Попенко: чи вигідно купувати електромобіль

19 березня 2026, 16:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні продовжують зростати ціни на бензин та дизель і наступного тижня експерти прогнозують нові “рекорди”.

Електромобіль. Ілюстративне фото

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, чи вигідно зараз купувати електромобіль. За його словами, вартість електроенергії на тлі цін на пальне робить електромобіль вигідним. Однак є чимало моментів, на які майбутнім власникам варто звертати увагу перед покупкою. 

За його словами, влада все одно знайде можливість отримати додаткові надходження від власників електромобілів — як то підвищення тарифів на електроенергію чи додаткові податки на електромобілі, про які вже говорили в Раді. Також, пояснює експерт, електромобіль вигідний, якщо користуватися ним в місті, адже поїздки на великі відстані збільшить тривалість подорожі в рази саме через необхідність довго заряджати автомобіль. 

“Заряджати автомобіль вдома можна, якщо це приватний будинок. У багатоповерховому заряджати заборонено, адже вийде з ладу вся проводка в будинку. Мережі для цього просто не призначені. До того ж зараз вартість електроенергії 4,32 грн, уже цього року буде 5 грн, а ще через 2 роки вартість становитиме 7,58 грн і це буде впливати на собівартість кожної поїздки. Хоча з нинішньою ціною бензину це буде все одно вигідно”, — підсумував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні прискорюється інфляція про це свідчать і дані Державної служби статистики, це визнають і у Верховній Раді. 

Нардепи пояснюють, що держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=hcvR_ekpXV8&t=988s
Теги:

Новини

Всі новини