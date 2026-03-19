Ціни на пальне “летять в космос”: як українцям заощадити на поїздках

В Україні продовжують зростати ціни на бензин та дизель і наступного тижня експерти прогнозують нові “рекорди”.

Авто. Ілюстративне фото

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко розповів, чи вигідно зараз купувати електромобіль. За його словами, вартість електроенергії на тлі цін на пальне робить електромобіль вигідним. Однак є чимало моментів, на які майбутнім власникам варто звертати увагу перед покупкою.

За його словами, влада все одно знайде можливість отримати додаткові надходження від власників електромобілів — як то підвищення тарифів на електроенергію чи додаткові податки на електромобілі, про які вже говорили в Раді. Також, пояснює експерт, електромобіль вигідний, якщо користуватися ним в місті, адже поїздки на великі відстані збільшить тривалість подорожі в рази саме через необхідність довго заряджати автомобіль.

“Заряджати автомобіль вдома можна, якщо це приватний будинок. У багатоповерховому заряджати заборонено, адже вийде з ладу вся проводка в будинку. Мережі для цього просто не призначені. До того ж зараз вартість електроенергії 4,32 грн, уже цього року буде 5 грн, а ще через 2 роки вартість становитиме 7,58 грн і це буде впливати на собівартість кожної поїздки. Хоча з нинішньою ціною бензину це буде все одно вигідно”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні прискорюється інфляція про це свідчать і дані Державної служби статистики, це визнають і у Верховній Раді.

Нардепи пояснюють, що держава має реагувати на стрімке зростання цін через відповідну індексацію зарплат, пенсій та соціальних виплат.



