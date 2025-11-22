Україна проведе консультації зі США щодо мирного плану: кого Зеленський відправляє на переговори

Рубрики
Вже найближчими днями високопосадовці України та США проведуть консультації у Швейцарії щодо майбутньої мирної угоди з Росією. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умеров.
Україна та США. Фото: з відкритих джерел
За його словами, Україна підходить до цього процесу із чітким розумінням своїх інтересів.
Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви щодо відповідних переговорів.
Від України на переговори поїдуть:
керівник Офісу президента України, голова делегації Андрій Єрмак;
секретар РНБО Рустем Умеров;
начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;
начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;
голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;
перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський;
заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад;
радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.
Читайте також на порталі "Коментарі" — з великою ймовірністю можна сказати, що путінський режим намагається роз'єднати Україну та Сполучені Штати Америки, щоб Росія могла продовжувати війну без підтримки та сприяння США та Заходу. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Також видання "Коментарі" повідомляло – низка представників обох партій у Конгресі розкритикувала проект мирної угоди, яку адміністрація Трампа просуває для припинення російсько-української війни.