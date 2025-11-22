logo_ukra

BTC/USD

83831

ETH/USD

2718.41

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Україна проведе консультації зі США щодо мирного плану: кого Зеленський відправляє на переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна проведе консультації зі США щодо мирного плану: кого Зеленський відправляє на переговори

До складу делегації для консультацій, що пройдуть у Швейцарії, увійшли 9 високопосадовців. Делегацію України очолив Єрмак

22 листопада 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вже найближчими днями високопосадовці України та США проведуть консультації у Швейцарії щодо майбутньої мирної угоди з Росією. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умеров.

Україна проведе консультації зі США щодо мирного плану: кого Зеленський відправляє на переговори

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

"Днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди", — розповів Рустем Умеров.

За його словами, Україна підходить до цього процесу із чітким розумінням своїх інтересів.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, перш за все, покликаний узгодити бачення подальших кроків", — зазначив секретар РНБО.

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви щодо відповідних переговорів.

Від України на переговори поїдуть:

керівник Офісу президента України, голова делегації Андрій Єрмак;

секретар РНБО Рустем Умеров;

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський;

заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад;

радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з великою ймовірністю можна сказати, що путінський режим намагається роз'єднати Україну та Сполучені Штати Америки, щоб Росія могла продовжувати війну без підтримки та сприяння США та Заходу. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також видання "Коментарі" повідомляло – низка представників обох партій у Конгресі розкритикувала проект мирної угоди, яку адміністрація Трампа просуває для припинення російсько-української війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини