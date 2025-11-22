Україна проведе консультації зі США щодо мирного плану: кого Зеленський відправляє на переговори

Вже найближчими днями високопосадовці України та США проведуть консультації у Швейцарії щодо майбутньої мирної угоди з Росією. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умеров.

"Днями у Швейцарії розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди", — розповів Рустем Умеров.

За його словами, Україна підходить до цього процесу із чітким розумінням своїх інтересів.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, перш за все, покликаний узгодити бачення подальших кроків", — зазначив секретар РНБО.

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви щодо відповідних переговорів.

Від України на переговори поїдуть:

керівник Офісу президента України, голова делегації Андрій Єрмак;

секретар РНБО Рустем Умеров;

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський;

заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад;

радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

