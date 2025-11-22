Украина проведет консультации с США по мирному плану: кого Зеленский отправляет на переговоры

Уже в ближайшие дни высокопоставленные чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего мирного соглашения с Россией. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Украина и США. Фото: из открытых источников

"На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", — рассказал Рустем Умеров.

По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", — отметил секретарь СНБО.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров.

От Украины на переговоры поедут:

руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак;

секретарь СНБО Рустем Умеров;

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;

глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;

советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.

Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью можно сказать, что путинский режим пытается разъединить Украину и Соединенные Штаты Америки, чтобы Россия могла продолжать войну без поддержки и содействия со стороны США и Запада. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – ряд представителей обеих партий в Конгрессе раскритиковали проект мирного соглашения, которое администрация Трампа продвигает для прекращения российско-украинский войны.



