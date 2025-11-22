Украина проведет консультации с США по мирному плану: кого Зеленский отправляет на переговоры

Рубрики
Кравцев Сергей
Уже в ближайшие дни высокопоставленные чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего мирного соглашения с Россией. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров.
От Украины на переговоры поедут:
руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак;
секретарь СНБО Рустем Умеров;
начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;
начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;
советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.
