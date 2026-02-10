Новий рейтинг країн за корупцією: яке місце посіла Україна

Україна у 2025 році продемонструвала помірний прогрес в Індексі сприйняття корупції (ІСК), піднявшись на один бал і посівши 104-те місце серед 182 країн світу. Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції з посиланням на дані Transparency International Ukraine.

Україна покращила позиції в рейтингу сприйняття корупції. Фото: Depositphotos

Згідно з даними рейтингу Corruption Perceptions Index, Україна має 36 балів зі 100 можливих. Такий показник дозволив Україні посісти 104 місце.

Результат України відображає поступове покращення сприйняття ситуації з корупцією в публічному секторі. Як пише НАЗК, серед ключових факторів, які вплинули на результат стали перші виплати винагород викривачам корупції за судовими рішеннями, запуск інституту лобіювання, реформа управління арештованими активами, а також зростання кількості вироків топпосадовцям. Упродовж року країну супроводжували гучні антикорупційні викриття, що, парадоксально, також позитивно впливають на довіру до системи.

З 2013 року Україна додала 11 балів до свого рейтингу сприйняття корупції та піднялася на 40 позицій, що є рідкісним прикладом стабільного зростання. За це час лише близько 20 країн світу мають приріст, тоді як світовий індекс сприйняття корупції має тренд до зниження.

Україна піднялася в Індексі сприйняття корупції у 2025 році

Лідером рейтингу Corruption Perceptions Index стала Данія з 89 балами, за нею розташувалася Фінляндія та Сінгапур. Сусіди України показали такі позиції в індексі сприйняття корупції: Польща має 53 бали та знаходиться на 52 місці, Словаччина з 48 балами – 61, Румунія з 45 балами – 70 місце, Молдова має 42 бали – 80 місце, Угорщина отримала 40 балів – 84 місце, Білорусь має 31 бал – 124 місце, Росія з 22 балами опинилася на 157 місці зі 182 країн, що увійшли в рейтинг.

Показник ІСК базується на 100-бальній системі: 0 балів означає тотальну корумпованість, де хабарництво замінює державні інститути, тоді як 100 балів свідчать про майже повну відсутність корупції в суспільстві.

