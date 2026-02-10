Новый рейтинг стран по коррупции: какое место заняла Украина

Украина в 2025 году продемонстрировала умеренный прогресс в Индексе восприятия коррупции (ИСК), поднявшись на один балл и заняв 104 место среди 182 стран мира. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции со ссылкой на данные Transparency International Ukraine.

Украина улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции. Фото: Depositphotos

Согласно данным рейтинга Corruption Perceptions Index, у Украины есть 36 баллов из 100 возможных. Такой показатель позволил Украине занять 104 место.

Результат Украины отражает постепенное улучшение восприятия ситуации с коррупцией в общественном секторе. Как пишет НАПК, среди ключевых факторов, повлиявших на результат, стали первые выплаты вознаграждений обличителям коррупции по судебным решениям, запуск института лоббирования, реформа управления арестованными активами, а также рост количества приговоров топ-чиновникам. В течение года страну сопровождали громкие антикоррупционные разоблачения, парадоксально также положительно влияющие на доверие к системе.

С 2013 года Украина добавила 11 баллов в свой рейтинг восприятия коррупции и поднялась на 40 позиций, что является редким примером стабильного роста. За это время всего около 20 стран мира имеют прирост, тогда как мировой индекс восприятия коррупции имеет тренд к снижению.

Украина поднялась в Индексе восприятия коррупции в 2025 году

Лидером рейтинга Corruption Perceptions Index стала Дания с 89 баллами, за ней расположились Финляндия и Сингапур. Соседи Украины показали следующие позиции в индексе восприятия коррупции: Польша имеет 53 балла и находится на 52 месте, Словакия с 48 баллами – 61, Румыния с 45 баллами – 70 место, Молдова имеет 42 балла – 80 место, Венгрия получила 40 баллов – 84 место, Беларусь имеет 31 балл – 124 место, Россия с 22 баллами оказалась на 157 месте из 182 стран, вошедших в рейтинг.

Показатель ИВК базируется на 100-балльной системе: 0 баллов означает тотальную коррумпированность, где взяточничество заменяет государственные институты, тогда как 100 баллов свидетельствуют о полном отсутствии коррупции в обществе.

