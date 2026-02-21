Україна перетнула межу старіння: яка кількість людей віком понад 65 років

Україна опинилася серед країн із найстарішим населенням світу – майже 22% громадян уже досягли віку 65 років і старше. Про це заявив Денис Улютін під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Накагоме Масаші.

Старіння людей в Україні. Фото: із відкритих джерел

За словами міністра, Україна входить до тридцяти держав із найвищим рівнем старіння населення, що створює серйозні виклики для економіки, соціальної сфери та ринку праці. Така демографічна тенденція означає зростання навантаження на систему соціального забезпечення та необхідність швидкої адаптації державної політики.

У цьому контексті Київ прагне використати унікальний досвід Японії – країни, яка вже тривалий час успішно працює з проблемою старіння населення. Українська сторона запропонувала Токіо стати стратегічним партнером у реалізації програми "Активне довголіття". Йдеться про створення безбар’єрного середовища, розвиток інклюзивної інфраструктури, доступ до сучасних засобів реабілітації та залучення людей старшого віку до активного суспільного життя.

У свою чергу японський дипломат підтвердив готовність поглиблювати співпрацю в соціальній сфері. Він наголосив, що для Японії цінним є український досвід реагування на масштабні виклики, зокрема в умовах війни та економічного тиску.

Експерти зазначають, що старіння населення може стати одним із ключових факторів, які визначатимуть майбутнє країни. Від того, наскільки ефективно держава інтегрує людей старшого віку в економіку та суспільство, залежить стабільність соціальної системи та темпи післявоєнного відновлення.

