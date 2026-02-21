logo

Главная Новости Общество события Украина пересекла предел старения: какое количество людей старше 65 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина пересекла предел старения: какое количество людей старше 65 лет

Власти ищут спасение в опыте Японии во избежание социального кризиса

21 февраля 2026, 18:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина оказалась среди стран с самым старым населением мира – почти 22% граждан уже достигли возраста 65 лет и старше. Об этом заявил Денис Улютин во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Накагоме Массаши.

Украина пересекла предел старения: какое количество людей старше 65 лет

Старение людей в Украине. Фото: из открытых источников

По словам министра, Украина входит в тридцать государств с высоким уровнем старения населения, что создает серьезные вызовы для экономики, социальной сферы и рынка труда. Такая демографическая тенденция означает рост нагрузки на систему социального обеспечения и быстрой адаптации государственной политики.

В этом контексте Киев стремится использовать уникальный опыт Японии – страны, которая уже долго успешно работает с проблемой старения населения. Украинская сторона предложила Токио стать стратегическим партнером по реализации программы "Активное долголетие". Речь идет о создании безбарьерной среды, развитии инклюзивной инфраструктуры, доступе к современным средствам реабилитации и привлечении людей старшего возраста к активной общественной жизни.

В свою очередь, японский дипломат подтвердил готовность углублять сотрудничество в социальной сфере. Он подчеркнул, что для Японии ценен украинский опыт реагирования на масштабные вызовы, в частности в условиях войны и экономического давления.

Эксперты отмечают, что старение населения может стать одним из ключевых факторов, определяющих будущее страны. От того, насколько эффективно государство интегрирует людей постарше в экономику и общество, зависит стабильность социальной системы и темпы послевоенного восстановления.

Читайте на портале "Комментарии" — с 1 марта 2026 года большинство украинских пенсионеров получат повышенные выплаты. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр социальной политики Денис Улютин. По его словам, пенсии планируют проиндексировать на 12,1%, а соответствующий проект постановления уже подготовлен и ожидает решение Кабинета Министров Украины.




Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/aktyvne-dovholittia-reabilitatsiia-ta-zhytlovi-prohramy-dlia-vpo-ukraina-ta-iaponiia-obhovoryly-rozshyrennia-spivpratsi-u-sotsialnii-sferi
