Украина пересекла предел старения: какое количество людей старше 65 лет

Украина оказалась среди стран с самым старым населением мира – почти 22% граждан уже достигли возраста 65 лет и старше. Об этом заявил Денис Улютин во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Накагоме Массаши.

Старение людей в Украине. Фото: из открытых источников

По словам министра, Украина входит в тридцать государств с высоким уровнем старения населения, что создает серьезные вызовы для экономики, социальной сферы и рынка труда. Такая демографическая тенденция означает рост нагрузки на систему социального обеспечения и быстрой адаптации государственной политики.

В этом контексте Киев стремится использовать уникальный опыт Японии – страны, которая уже долго успешно работает с проблемой старения населения. Украинская сторона предложила Токио стать стратегическим партнером по реализации программы "Активное долголетие". Речь идет о создании безбарьерной среды, развитии инклюзивной инфраструктуры, доступе к современным средствам реабилитации и привлечении людей старшего возраста к активной общественной жизни.

В свою очередь, японский дипломат подтвердил готовность углублять сотрудничество в социальной сфере. Он подчеркнул, что для Японии ценен украинский опыт реагирования на масштабные вызовы, в частности в условиях войны и экономического давления.

Эксперты отмечают, что старение населения может стать одним из ключевых факторов, определяющих будущее страны. От того, насколько эффективно государство интегрирует людей постарше в экономику и общество, зависит стабильность социальной системы и темпы послевоенного восстановления.

