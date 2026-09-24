Україна передала Південній Кореї військових Кім Чен Ина: яка причина

Офіційний Київ передав Республіці Корея двох північнокорейських військовослужбовців, яких Сили оборони взяли в полон під час боїв у Курській області у 2025 році. Про це під час своєї промови на Генеральній Ассамблеї ООН оголосив Президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави зазначив, що захоплення бійців КНДР у полон супроводжувалося серйозними труднощами через тотальний ідеологічний тиск Пхеньяна на свій контингент.

"Недавно ми відправили в Республіку Корея двох північнокорейських військовополонених", — поінформував присутніх на засіданні Зеленський.

Характеризуючи специфіку бойових дій із цими підрозділами, він додав: "Цих хлопців нелегко захопити живими. Один із них, зрозумівши, що його збираються взяти в полон, спробував накласти на себе руки. І він був приголомшений тим, що доля не дозволила йому померти".

Український лідер утримався від оприлюднення інших деталей процесу транспортування чи умов передачі бійців Сеулу. Варто зауважити, що ці солдати стали першими представниками армії КНДР, затриманими живими з 2024 року. Початково розглядався варіант їхнього повернення на батьківщину в обмін на українських полонених, які перебувають у РФ. Проте світові правозахисники закликали Зеленського відправити їх саме до Південної Кореї через високий ризик жорстоких репресій і страт як самих бійців, так і їхніх родичів у КНДР. Влітку 2026 року у Сеулі офіційно підтвердили готовність надати притулок усім полоненим солдатам Кім Чен Ина, які воювали на боці РФ.

Зеленський різко засудив дії керівництва Північної Кореї, яке зробило своїх громадян гарматним м'ясом у чужій війні.

"Це безумство", — констатував Президент України з трибуни Організації Об'єднаних Націй. Оцінюючи мотивацію диктаторського режиму, він обурився: "Навіщо корейцям віддавати свої життя у війні проти України? Кім Чен Ин використовує їх як валюту. І отримує щось натомість".

Згідно зі спільними аналітичними даними розвідок України та Південної Кореї, за останні роки Пхеньян відрядив на допомогу російським окупантам близько 14–15 тисяч військових. Окрім живої сили, КНДР забезпечила Кремль мільйонами снарядів, балістикою та важкими реактивними системами.

Наостанок Зеленський наголосив, що КНДР — далеко не єдине джерело іноземних найманців для Москви. Росія активно рекрутує громадян із 47 держав світу. за словами президента, "у цій війні — Гана, Непал, Таджикистан, Індія, Ємен, Кенія, Зімбабве, Куба, Білорусь, Судан, ПАР і багато-багато інших".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія поки навряд чи наважиться залучити північнокорейських військових безпосередньо до бойових дій на території України. Такий крок здатен суттєво змінити характер війни та створити для Кремля небезпечні політичні наслідки. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.