Украина передала Южной Корее военных Ким Чен Ына: какая причина

Официальный Киев передал Республике Корея двух северокорейских военнослужащих, которых Силы обороны взяли в плен во время боев в Курской области в 2025 году. Об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, объявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что захват бойцов КНДР в плен сопровождался серьезными трудностями из-за тотального идеологического давления Пхеньяна на свой контингент.

"Недавно мы отправили в Республику Корея двух северокорейских военнопленных", — проинформировал присутствовавших на заседании Зеленский.

Характеризуя специфику боевых действий с этими подразделениями, он добавил: "Эти ребята нелегко увлечь живыми. Один из них, поняв, что его собираются взять в плен, попытался покончить с собой. И он был ошеломлен тем, что судьба не позволила ему умереть".

Украинский лидер воздержался от обнародования других деталей процесса транспортировки или условий передачи бойцов Сеулу. Следует отметить, что эти солдаты стали первыми представителями армии КНДР, задержанными в живых с 2024 года. Первоначально рассматривался вариант их возвращения на родину в обмен на находящихся в РФ украинских пленных. Однако мировые правозащитники призвали Зеленского отправить их именно в Южную Корею из-за высокого риска жестоких репрессий и казней как самих бойцов, так и их родственников в КНДР. Летом 2026 года в Сеуле официально подтвердили готовность приютить всех пленных солдат Ким Чен Ына, воевавших на стороне РФ.

Зеленский резко осудил действия руководства Северной Кореи, которое сделало своих граждан пушечным мясом в чужой войне.

"Это безумие", — констатировал Президент Украины с трибуны Организации Объединенных Наций. Оценивая мотивацию диктаторского режима, он возмутился: "Зачем корейцам отдавать свою жизнь в войне против Украины? Ким Чен Ын использует их как валюту. И получает что-то вместо этого".

Согласно общим аналитическим данным разведок Украины и Южной Кореи, за последние годы Пхеньян отправил на помощь российским оккупантам около 14-15 тысяч военных. Кроме живой силы, КНДР обеспечила Кремль миллионами снарядов, баллистики и тяжелыми реактивными системами.

В заключение Зеленский подчеркнул, что КНДР — далеко не единственный источник иностранных наемников для Москвы. Россия активно рекрутирует граждан из 47 стран мира. по словам президента, "в этой войне — Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, ЮАР и многие другие".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия пока вряд ли решится привлечь северокорейских военных непосредственно к боевым действиям на территории Украины. Такой шаг способен существенно изменить характер войны и создать для Кремля опасные политические последствия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.