Війська КНДР в Україні стануть кардинальним переворотом у війні: експерт шокував заявою

Росія поки навряд чи наважиться залучити північнокорейських військових безпосередньо до бойових дій на території України. Такий крок здатен суттєво змінити характер війни та створити для Кремля небезпечні політичні наслідки. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

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За його оцінкою, відправлення підрозділів КНДР в Україну можливе лише за умови серйозного погіршення становища російської армії та відповідного рішення північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Поява регулярних іноземних військ на українській території, наголошує експерт, могла б означати фактичне розширення війни.

"Якщо військові КНДР зайдуть на нашу територію, це розширить конфлікт і перетворить його з локального на регіональний. А це докорінно змінить ситуацію", — заявив Жданов.

Одним із можливих наслідків такого рішення Росії експерт називає посилення дискусії щодо безпосередньої військової присутності європейських країн в Україні. За його словами, саме такого сценарію Кремль може побоюватися.

Жданов наголосив, що існує принципова різниця між участю іноземних добровольців у складі українських сил та офіційним або організованим залученням військових формувань інших держав.

"Одна справа, коли у нас воюють 16 тисяч добровольців із 72 країн світу, а інша — коли прибуде Французький іноземний легіон", — зазначив експерт.

На думку Жданова, європейські столиці дедалі більше розглядають результат російсько-української війни крізь призму власної безпеки. Він вважає, що у випадку поразки України Москва спробує різко посилити політичний і військовий тиск на Європу.

Експерт також нагадав про вимоги, які Росія висувала Заходу наприкінці 2021 року щодо фактичного перегляду архітектури безпеки в Європі та обмеження присутності НАТО у країнах, що приєдналися до Альянсу після 1997 року. Саме тому, за його оцінкою, пряме залучення військ КНДР може стати для Кремля кроком із непередбачуваними наслідками.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у Росії можуть готуватися до нового етапу мобілізації через скорочення резерву громадян, готових добровільно йти на війну за високі виплати. Водночас Кремль може використати мобілізаційні заходи не лише для поповнення армії, а й для посилення своїх позицій у можливих переговорах. Таку думку висловив політтехнолог Юрій Подорожній.