Война КНДР в Украине станут кардинальным переворотом в войне: эксперт шокировал заявлением

Россия пока вряд ли решится привлечь северокорейских военных к боевым действиям на территории Украины. Такой шаг способен существенно изменить характер войны и создать для Кремля опасные политические последствия. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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По его оценке, отправка подразделений КНДР в Украину возможна только при условии серьезного ухудшения положения российской армии и соответствующего решения северокорейского лидера Ким Чен Ина. Появление регулярных иностранных войск на украинской территории, отмечает эксперт, могло бы означать фактическое расширение войны.

"Если военные КНДР зайдут на нашу территорию, это расширит конфликт и превратит его из локального в региональный. А это в корне изменит ситуацию", — заявил Жданов.

Одним из возможных последствий такого решения России эксперт называет ужесточение дискуссии о непосредственном военном присутствии европейских стран в Украине. По его словам, именно такой сценарий Кремль может опасаться.

Жданов подчеркнул, что существует принципиальная разница между участием иностранных добровольцев в составе украинских сил и официальным или организованным привлечением военных формирований других государств.

"Одно дело, когда у нас воюют 16 тысяч добровольцев из 72 стран мира, а другое — когда прибудет Французский иностранный легион", — отметил эксперт.

По мнению Жданова, европейские столицы все больше рассматривают результат русско-украинской войны через призму собственной безопасности. Он считает, что в случае поражения Украины Москва попытается резко усилить политическое и военное давление на Европу.

Эксперт также напомнил о требованиях, которые Россия выдвигала Западу в конце 2021 года по фактическому пересмотру архитектуры безопасности в Европе и ограничению присутствия НАТО в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года. Поэтому, по его оценке, прямое привлечение войск КНДР может стать для Кремля шагом с непредсказуемыми последствиями.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что в России могут готовиться к новому этапу мобилизации из-за сокращения резерва граждан, готовых добровольно идти на войну за высокие выплаты. В то же время, Кремль может использовать мобилизационные меры не только для пополнения армии, но и для усиления своих позиций в возможных переговорах. Такое мнение высказал политтехнолог Юрий Подорожний.