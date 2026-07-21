Україна буде врятована: західні партнери ухвалили довгоочікуване рішення

Як відомо, Україна вкрай залежна від фінансування, яке під час війни отримує від західних кредиторів. Саме тому в Києві з оптимізмом зустріли новину про те, що Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні нового траншу у розмірі 690 млн. доларів у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування. Рішення ухвалено після завершення чергового перегляду виконання зобов'язань Києвом, що відкрило шлях до негайного перерахування коштів.

Долари. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у МВФ, Україна в цілому продовжує дотримуватись умов програми. Всі кількісні показники ефективності станом на кінець березня були виконані, проте реалізація частини структурних реформ виявилася повільнішою за запланований графік. Незважаючи на це, українська сторона погодилася скоригувати терміни виконання ключових зобов'язань та підтвердила готовність продовжувати реформи.

У Фонді наголосили, що влада зберігає курс на зміцнення державних фінансів, підвищення якості управління, боротьбу з корупцією, реформування енергетичного сектору та фінансової системи. Саме ці напрямки залишаються основою співробітництва України із міжнародними кредиторами.

Після перерахування нового траншу загальний обсяг коштів, отриманих Києвом за програмою МВФ, досягне 2,2 млрд доларів.

Одночасно виконавча рада завершила консультації з Україною у рамках статті IV Статуту МВФ за 2026 рік. Вони були присвячені оцінці макроекономічної ситуації в умовах війни, підтримці фінансової стійкості держави і подальшому переходу до сучасної ринкової економіки.

У МВФ вважають, що збереження макроекономічної стабільності та послідовне проведення реформ залишаються ключовими умовами для відновлення країни та її подальшої інтеграції до Європейського Союзу.

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