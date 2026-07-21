Украина будет спасена: западные партнеры приняли долгожданное решение

Как известно Украина крайне зависима от финансирования, которое во время войны получает от западных кредиторов. Именно поэтому в Киеве с оптимизмом встретили новость о том, что Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине нового транша в размере 690 млн долларов в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования. Решение принято после завершения очередного пересмотра выполнения обязательств Киевом, что открыло путь к немедленному перечислению средств.

Доллары. Фото: из открытых источников

Как сообщили в МВФ, Украина в целом продолжает соблюдать условия программы. Все количественные показатели эффективности по состоянию на конец марта были выполнены, однако реализация части структурных реформ оказалась медленнее запланированного графика. Несмотря на это, украинская сторона согласилась скорректировать сроки выполнения ключевых обязательств и подтвердила готовность продолжать реформы.

В Фонде подчеркнули, что власти сохраняют курс на укрепление государственных финансов, повышение качества управления, борьбу с коррупцией, реформирование энергетического сектора и финансовой системы. Именно эти направления остаются основой сотрудничества Украины с международными кредиторами.

После перечисления нового транша общий объем средств, полученных Киевом по действующей программе МВФ, достигнет 2,2 млрд долларов.

Одновременно исполнительный совет завершил консультации с Украиной в рамках статьи IV Устава МВФ за 2026 год. Они были посвящены оценке макроэкономической ситуации в условиях продолжающейся войны, поддержанию финансовой устойчивости государства и дальнейшему переходу к современной рыночной экономике.

В МВФ считают, что сохранение макроэкономической стабильности и последовательное проведение реформ остаются ключевыми условиями для восстановления страны и ее дальнейшей интеграции в Европейский Союз.

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