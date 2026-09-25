Україна, Близький Схід та Корея: Трамп та Сі розкрили деталі закритих переговорів

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили одразу кілька міжнародних криз. В офіційному повідомленні китайської сторони йдеться, що лідери обмінялися думками про ситуацію на Близькому Сході, війну в Україні та становище на Корейському півострові.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Переговори проходили на тлі одразу кількох масштабних міжнародних проблем, тому увага була зосереджена не лише на двосторонніх відносинах Вашингтона та Пекіна. При цьому китайська сторона не розкрила подробиць того, які саме позиції сторони зайняли щодо України та інших конфліктів.

Сі Цзіньпін заявив, що США та Китай мають продовжувати формувати "конструктивні, стратегічні та стабільні" відносини. За його словами, така модель взаємодії здатна принести користь не лише двом країнам, а й міжнародній спільноті.

Ще одним пунктом стало продовження контактів на регіональному рівні. Як випливає з китайського повідомлення, Трамп та Сі підтримали проведення відповідних зустрічей у найближчі тижні.

Особливого значення мають майбутні міжнародні заходи. У листопаді Китай ухвалить саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), тоді як Сполучені Штати цього року мають провести саміт G20 у Флориді. При цьому офіційного підтвердження того, що обидва лідери особисто відвідають ці заходи, поки що немає.

Переговори Трампа та Сі стали черговою спробою Вашингтона та Пекіна утримати стосунки від нового витка конфронтації. Крім міжнародного порядку денного, сторони обговорювали і двосторонні питання, включаючи торгівлю, штучний інтелект, рідкісноземельні ресурси та технологічні обмеження.

Публічна частина підсумків зустрічі наразі виглядає значно ширшою за конкретні домовленості: лідери підтвердили необхідність діалогу та подальших контактів, але докладний перелік нових зобов'язань по Україні, Близькому Сходу та Корейському півострові представлений не був.

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