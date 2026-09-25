Украина, Ближний Восток и Корея: Трамп и Си раскрыли детали закрытых переговоров

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили сразу несколько международных кризисов. В официальном сообщении китайской стороны говорится, что лидеры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, войне в Украине и положении на Корейском полуострове.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Переговоры проходили на фоне сразу нескольких масштабных международных проблем, поэтому внимание было сосредоточено не только на двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. При этом китайская сторона не раскрыла подробностей того, какие именно позиции стороны заняли по Украине и другим конфликтам.

Си Цзиньпин заявил, что США и Китай должны продолжать формировать "конструктивные, стратегические и стабильные" отношения. По его словам, такая модель взаимодействия способна принести пользу не только двум странам, но и международному сообществу.

Еще одним пунктом стало продолжение контактов на региональном уровне. Как следует из китайского сообщения, Трамп и Си поддержали проведение соответствующих встреч в ближайшие недели.

Особое значение имеют предстоящие международные мероприятия. В ноябре Китай примет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), тогда как Соединенные Штаты в этом году должны провести саммит G20 во Флориде. При этом официального подтверждения того, что оба лидера лично посетят эти мероприятия, пока нет.

Переговоры Трампа и Си стали очередной попыткой Вашингтона и Пекина удержать отношения от нового витка конфронтации. Помимо международной повестки, стороны обсуждали и двусторонние вопросы, включая торговлю, искусственный интеллект, редкоземельные ресурсы и технологические ограничения.

Публичная часть итогов встречи пока выглядит значительно шире конкретных договоренностей: лидеры подтвердили необходимость диалога и дальнейших контактов, но подробный перечень новых обязательств по Украине, Ближнему Востоку и Корейскому полуострову представлен не был.

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